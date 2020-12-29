Підрозділ Volkswagen Group Components поширив нові подробиці про роботів-заправників для електрокарів. Німецький виробник заявляє, що мобільний зарядний робот успішно перейшов в статус прототипу і тепер починається процес його доопрацювання, перед виходом на ринок.

Концепцію автоматичних “зарядників” Volkswagen представила близько року тому, а зараз вже на півшляху до втілення її у життя.

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Роботи повинні спростити зарядку для користувачів, позбавляючи від необхідності шукати спеціальне місце на парковці – машину можна залишити на будь-якому вільному місці і замовити послугу з доставкою через мобільний додаток.

Робот являє собою пересувний модуль, оснащений камерою, лазерним сканером, ультразвуковими датчиками і маніпулятором. Він під'їжджає до електрокару разом з мобільним акумулятором і активує зарядку. Робот здатен одночасно обслуговувати кілька машин за допомогою кількох мобільних акумуляторів. Кожен мобільний накопичувач має ємність 25 кіловат-годин та підтримує зарядку постійним струмом потужністю до 50 кіловат.

Технологія V2X (Vehicle-to-Everything) відкриває ще більш автономні можливості для робота-зарядника. Вона дозволить роботу отримати інформацію про рівень заряду батареї від самого електрокара автоматично і взагалі без втручання людини під'їде до машини та активує зарядку.

Volkswagen поки конкретно не називає термінів появи таких роботів, однак сподівається вивести їх на ринок “в найближчі роки”.