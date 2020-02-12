Один из лидеров современного автомобилестроения концерн VAG, который выпускает автомобили Audi, Volkswagen, Skoda, Seat и MAN, рекомендовал масло Azmol British Petrochemicals для использования в своих двигателях. Допуск был получен после нескольких месяцев стендовых, лабораторных и эксплуатационных исследований.

Компания Azmol BP расположена в Бердянске, но работает по британским технологиям с использованием европейского сырья.

Речь идет о моторном масле Azmol 5W-30 Ultra plus 504.00 / 507.00. Оно было разработано опытными специалистами с учетом всех квалификационных требований концерна VAG. Это малозольное масло, то есть защищает современные системы доочистки выхлопных газов, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду и предупреждает преждевременный износ двигателя. Кроме того, это продукт с продленным интервалом замены.

Этот высококачественный продукт был произведен благодаря тесному сотрудничеству разработчиков Azmol BP и инженеров Infineum. Моторное масло 5W-30 Ultra plus 504.00 / 507.00 имеет экономный расход и полностью отвечает современным европейским экологическим стандартам. Это было подтверждено после ряда испытаний, и Азмол получил официальный допуск на использование продукта в моторах автомобилей от автоконцерна VAG, на такие автомобили, как Audi, Volkswagen, Skoda, Seat и MAN.

Получение допуска от одного из мировых лидеров машиностроения в очередной раз подтверждает высокое качество продукции Azmol British Petrochemicals.