Один з лідерів сучасного автомобілебудування концерн VAG, що випускає автомобілі Audi, Volkswagen, Skoda, Seat і MAN, рекомендував оливу Azmol British Petrochemicals для використання в своїх двигунах. Допуск був отриманий після декількох місяців стендових, лабораторних і експлуатаційних досліджень.

Компанія Azmol BP розташована в Бердянську, але працює за британськими технологіями з використанням європейської сировини.

Мова йде про моторне масло Azmol 5W-30 Ultra plus 504.00 / 507.00. Воно було розроблено досвідченими фахівцями з урахуванням усіх кваліфікаційних вимог концерну VAG. Це малозольне масло, тобто захищає сучасні системи доочистки вихлопних газів, мінімізує шкідливий вплив на навколишнє середовище і попереджає передчасний знос двигуна. Крім того, цей продукт з подовженим інтервалом заміни.

Цей високоякісний продукт був вироблений завдяки тісній співпраці розробників Azmol BP і інженерів Infineum. Моторне масло 5W-30 Ultra plus 504.00 / 507.00 має економну витрату і повністю відповідає сучасним європейським екологічним стандартам. Це було підтверджено після ряду випробувань, і Азмол отримав офіційний допуск на використання продукту в моторах автомобілів від автоконцерну VAG, на такі автомобілі, як Audi, Volkswagen, Skoda, Seat і MAN.

Отримання допуску від одного зі світових лідерів машинобудування в черговий раз підтверджує високу якість продукції Azmol British Petrochemicals.