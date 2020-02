Потому что кроссовер уже "такой же крутой, как прокачанный".

Большие блестящие колеса, кожаный салон с подсветкой, мультимедийный центр с Wi-Fi и сенсорным экраном, камеры кругового обзора, мощная акустика и сабвуфер в багажнике, а под капотом – мощный мотор: все это раньше можно было получить только в тюнинг-мастерской, часто с риском потери гарантии на авто. Сегодня все эти вещи стали стандартным оснащением авто или доступны в каталогах дополнительных опций у официальных дилеров.

Оригинальное шоу "Тачка на прокачку" (Pimp My Ride) транслировалось на MTV с 2004 по 2007 годы на волне популярности первых фильмов "Форсаж", серии игр Need For Speed, посвященных тюнингу и бурному развитию индустрии aftermarket. Неизменный ведущий шоу – рэпер Xzibit вместе с командой мастеров принимал у простых людей настоящий хлам на колесах и превращал в потрясающие эффектные тачки. Не всегда удобные для повседневного пользования, зато исключительные. Шоу было настолько популярным, что во многих странах появились его аналоги, наш назывался "Алло, гараж". Напоминаем обо всем этом, поскольку времена популярности тюнинга, кажется, уже прошли. По крайней мере, Touareg он не нужен, если верить Volkswagen.

По сюжету ролика, мастер передает заказчику "прокачанный" Volkswagen Touareg. Довольный клиент покидает тюнинг-ателье, после чего мастер рассказывает своему боссу, что с машиной абсолютно ничего не делал.

