Бо цей кросовер вже "такий крутий, наче прокачаний".

Великі блискучі колеса, шкіряний салон з підсвіткою, мультимедійний центр з Wi-Fi та сенсорним екраном, камери кругового огляду, потужна акустика і сабвуфер у багажнику, а під капотом – потужний мотор: усе це раніше можна було отримати тільки в тюнінг-майстерні, часто з ризиком втрати гарантії на авто. Сьогодні всі ці речі стали стандартним оснащенням авто або доступні в каталогах додаткових опцій у офіційних дилерів.

Оригінальне шоу “Тачка на прокачку” (Pimp My Ride) транслювалось на MTV з 2004 по 2007 роки, на хвилі популярності перших фільмів “Форсаж”, серії ігор Need For Speed, присвячених тюнінгу та бурхливого розвитку індустрії aftermarket. Незмінний ведучий шоу – репер Xzibit, разом з командою майстрів, брав у простих людей справжній мотлох на колесах і перетворював на приголомшливі ефектні тачки. Не завжди зручні для повсякденного користування, зате виняткові. Шоу було настільки популярним, що в багатьох країнах з’явились його аналоги, наш звався “Алло, гараж”. Нагадуємо про все це, оскільки часи популярності тюнінгу, здається, вже минули. Принаймні, Touareg він не потрібен, якщо вірити Volkswagen.



За сюжетом ролика, майстер передає замовнику “прокачаний” Volkswagen Touareg. Задоволений клієнт покидає тюнінг-ательє, після чого майстер розповідає своєму босу, що з машиною абсолютно нічого не робив.

