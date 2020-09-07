Об этом сообщил нардеп Роберт Горват на своей странице в соцсети.

По мнению нардепа, Volkswagen заинтересовался возможностью производства электромобилей в Украине из-за того, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты №3476 и №3477. "Мы изменили подход к налогообложению отрасли электротранспорта и эти изменения в ближайшем будущем дадут для государства значительный экономический эффект", – считает нардеп.

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По мнению нардепа эти законопроекты создают условия для полного перезапуска отечественного автомобилестроения и выхода на европейский рынок. Они помогут решить сразу несколько важных задач:

привлечь иностранные инвестиции в автомобилестроительную отрасль;

создать тысячи новых рабочих мест;

сделать электротранспорт мировых производителей дешевле и доступнее для украинцев;

стимулировать спрос на электромобили через налоговые льготы для покупателей;

лишиться статуса страны с наиболее загрязненным воздухом в мире.

"Для экономики нашего родного Закарпатья законопроекты №3476 и №3477 – еще и возможность получить новую точку роста. Ведь знаю, что завод "Еврокар" уже начал переговоры по новому проекту – строительству электрокаров для Volkswagen", – сообщил нардеп.

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