Про це повідомив нардеп Роберт Горват на своїй сторінці у соцмережі.

На думку нардепа, Volkswagen зацікавився можливістю виробництва електромобілів в Україні через те, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроекти №3476 та №3477. “Ми змінили підхід до оподаткування галузі електротранспорту і ці зміни в найближчому майбутньому дадуть для держави значний економічний ефект”, – вважає Горват.

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На думку нардепа, ці законопроекти створюють умови для повного перезапуску вітчизняного автомобілебудування і виходу на європейський ринок. Вони допоможуть вирішити одразу декілька важливих завдань:

залучити іноземні інвестиції у автомобілебудівну галузь;

створити тисячі нових робочих місць;

зробити електротранспорт світових виробників дешевшим та доступнішим для українців;

стимулювати попит на електромобілі через податкові пільги для покупців;

позбутися статусу країни з найбільш забрудненим повітрям у світі.

“Для економіки нашого рідного Закарпаття законопроєкти №3476 та №3477 – ще й можливість отримати нову точку зростання. Адже знаю, що завод “Єврокар” уже почав перемовини щодо нового проєкту – будівництва електрокарів для Volkswagen”, – повідомив нардеп.

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