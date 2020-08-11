Незважаючи на загальне зростання липневого попиту на автомобілі реєстрації електромобілів в минулому місяці знизилися.

Впродовж липня українці розмитнили і зареєстрували 799 автомобілів, що працюють виключно на електротязі. Це на 6% менше, ніж роком раніше і на 3% менше червневого результату, повідомляє Укравтопром.

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Вочевидь, негативну динаміку спровокувала плутанина в законодавстві, що була викликана зміною системи кодифікації товарів.

Нагадаємо, 4 червня 2020 року Верховна Рада прийняла проект Закону про митний тариф, який змінив з 1 липня кодифікацію транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами. При цьому, нардепи забули внести відповідні зміни до Податкового кодексу, що поставило під загрозу можливість подальшого використання пільги по звільненню від сплати ПДВ.

Для довідки: Держмитслужба і Податкова своїми листами роз’яснили, що з 1 липня, з моменту введення в дію нової редакції Митного тарифу, пільги на ввезення електромобілів продовжують свою дію в повному обсязі.

За даними Укравтопрому, у липні з тих електромобілів, що пройшли реєстрацію в Україні були: 766 – легкові авто та 33 – комерційні. Частка імпортованого секонд-хенду в частині легкових авто становила 92%, а в частині комерційних – 100%.

Найпопулярнішим електрокаром на українському ринку залишається NISSAN Leaf. За місяць автопарк країни поповнився 234 автомобілями цієї моделі. На другому місці TESLA Model 3, її обрали 115 автомобілістів. Також до п’ятірки найбільш затребуваних автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: TESLA Model S – 98 шт .; TESLA Model X- 45 шт .; FIAT 500е – 38 шт.

Всього з початку року в Україні було поставлено на облік 4315 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі: 4112 шт. легкових авто, 202 шт. комерційних і один автобус.

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