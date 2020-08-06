Електромобільні індустрія непомітно підійшла до одного зі своїх найбільших досягнень - кількість громадських зарядних пристроїв у всьому світі перевищило позначку в 1 млн, передає The Detroit News.

Згідно з останніми даними Bloomberg, кількість електромобільних зарядних станцій (ЕЗС) перетнуло семизначний поріг десь в травні, збільшившись вдвічі всього за три роки.

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Велика частина нової інфраструктури побудована в Китаї і Європі. Північна Америка з набагато менш стійкими державними субсидіями і підтримкою залишається третьою стороною в гонці за ЕЗС. Втім, є невелика надія, що план стимулювання американської економіки, яка постраждала від пандемії, прискорить розширення зарядної інфраструктури.

Запуск в серію нових батарейних пікапів від Ford, Rivian і Tesla також може прискорити темпи установки зарядних пристроїв в США (пікапи користуються в країні величезним попитом і поява нових вдалих моделей змінює структуру місцевого автомобільного ринку. Нарешті, і General Motor вирішила інвестувати в зарядні станції через 24 роки після створення свого першого електромобіля.

BloombergNEF очікує, що кожен десятий автомобіль, куплений в 2025 році, буде працювати від акумулятора, а до 2040 року світові буде потрібно близько 12 млн громадських зарядних точок і майже $ 400 млрд інфраструктурних інвестицій. Безумовно, кількість необхідних розеток, в кінцевому підсумку, буде залежати від того, скільки електромобілів буде придбано. Але справедливо і зворотне твердження - продажу EV будуть прискорюватися в міру розширення мережі ЕЗС.

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