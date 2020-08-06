Электромобильные индустрия незаметно подошла к одному из своих крупнейших достижений - количество общественных зарядных устройств во всем мире превысило отметку в 1 млн, передает The Detroit News.

Согласно последним данным Bloomberg, количество электромобильных зарядных станций (ЕЗС) пересекло семизначный порог где-то в мае, увеличившись вдвое всего за три года.

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Большая часть новой инфраструктуры построена в Китае и Европе. Северная Америка с гораздо менее устойчивыми государственными субсидиями и поддержкой остается третьей стороной в гонке за ЕЗС. Впрочем, есть небольшая надежда, что план стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии, ускорит расширение зарядной инфраструктуры.

Запуск в серию новых батарейных пикапов от Ford, Rivian и Tesla также может ускорить темпы установки зарядных устройств в США (пикапы пользуются в стране огромным спросом и появление новых удачных моделей меняет структуру местного автомобильного рынка. Наконец, и General Motor решила инвестировать в зарядные станции через 24 года после создания своего первого электромобиля.

BloombergNEF ожидает, что каждый десятый автомобиль, купленный в 2025 году, будет работать от аккумулятора, а к 2040 году миру потребуется около 12 млн общественных зарядных точек и почти $ 400 млрд инфраструктурных инвестиций. Безусловно, количество необходимых розеток, в конечном итоге, будет зависеть от того, сколько электромобилей будет приобретено. Но справедливо и обратное утверждение - продажи EV будут ускоряться по мере расширения сети ЕЗС.

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