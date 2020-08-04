Электрокары украинцы и в дальнейшем будут покупать и продавать с льготами (без НДС и пошлины).

Ранее Гостаможслужба дала разъяснения относительно неуплаты пошлины и НДС при импорте электрокаров, но возникал вопрос: должен ли импортер начислять НДС при продаже электрокара покупателю.

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И вот сегодня Государственная налоговая служба направила письмо во “Всеукраинскую Ассоциацию автомобильных импортеров и дилеров” от 03.08.2020, согласно которому “режим освобождения от обложения НДС, определен п.64 подраздела 2 раздела ХХ Налогового Кодекса, распространяется на операции по поставке транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями, 8703801010 и 8703809010”. Итак за электромобили при покупке и продаже не нужно платить НДС.

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