Електрокари українці і надалі будуть купувати та продавати з пільгами (без ПДВ та мита).

Раніше Держмитслужба вже дала роз’яснення стосовно несплати мита і ПДВ при імпорті електрокарів, але виникало питання: чи має імпортер нараховувати ПДВ при продажі електрокару покупцю.

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І ось сьогодні Державна податкова служба направила листа у «Всеукраїнську Асоціацію автомобільних імпортерів і дилерів» від 03.08.2020, згідно якому «режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п.64 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового Кодексу, поширюється на операції з постачання транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, 8703801010 та 8703809010». Отже, за електромобілі при купівлі та продажу не потрібно платити ПДВ.

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