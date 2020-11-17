Volkswagen выделит 177 миллиардов долларов на электромобили и программное обеспечение

Автопроизводитель Volkswagen в следующие пять лет выделит 177 миллиардов долларов на инвестиции в электромобили и программное обеспечение. Об этом сообщает Bloomberg.

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Источники агентства сообщили, что инвестиции в производство электромобилей, автономное вождение и связанные с ними технологии увеличатся до 73 млрд евро. Это примерно половина бюджета компании до 2025 года.

При этом в прошлом году на эти цели предполагалось 60 млрд евро или 40% инвестиций, запланированных на тот момент.

Такое решение приняли члены правления компании во время ежегодного собрания по финансовому планированию.