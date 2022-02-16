Это будет вторая денежная помощь рабочим с начала пандемии.

Немецкий автопроизводитель объявил, что все работники немецких предприятий получат денежную выплату – "коронавирусную премию", как признание их упорной работы в последние месяцы, несмотря на пандемию, что продолжается. Volkswagen также сообщил, что завод в Цвикау, где выпускают ID3, медленно, но уверенно возвращается к нормальному рабочему режиму.

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Размер одноразовой денежной помощи составляет 500 евро и будет ретроспективной выплатой за период с июля 2021 года по февраль 2022 года. Выплата состоится в конце февраля 2022 года и будет добавлена ​​к месячной зарплате сотрудников. Налоги с этой суммы уже отсчитаны, так что работники получат полную сумму.

“В последние месяцы пандемия сильно испытала наших сотрудников – работали они у нас или удаленно. Гибкость и неутомимая преданность, которую они продемонстрировали, – это отличная производительность, которую мы хотели бы отметить. Это причина новой "коронавирусной премии" – говорится в заявлении директора по кадрам Гуннар Килиан.

Стажеры и практиканты также получат бонус в знак признания дополнительной нагрузки, вызванной пандемией, но меньше – до 300 евро.

Первую коронавирусную денежную помощь Volkswagen выплатил своим сотрудникам в июне 2021 года за период с марта 2020 по июнь 2021 года. Размер первой премии составил 1000 евро.