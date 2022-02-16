Це буде друга грошова допомога робітникам від початку пандемії.

Німецький автовиробник оголосив, що всі працівники німецьких підприємств отримають грошову виплату – “коронавірусну премію”, як визнання їхньої наполегливої ​​роботи в останні місяці, попри триваючу пандемію. Volkswagen також повідомив, що завод у Цвікау, де випускають ID3, “повільно, але впевнено” повертається до нормального робочого режиму.

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Розмір одноразової грошової допомоги становить 500 євро та буде ретроспективною виплатою за період з липня 2021 року по лютий 2022 року. Виплата відбудеться наприкінці лютого 2022 року та буде додана до місячної зарплати співробітників. Податки з цієї суми вже відраховано, тож працівники отримають повну суму.

“Протягом останніх місяців пандемія сильно випробувала наших співробітників – чи вони працювали у нас, чи віддалено. Гнучкість та невтомна відданість, яку вони продемонстрували, – це чудова продуктивність, яку ми хотіли б відзначити. Це причина нової “коронавірусної премії” – йдеться у заяві директора з кадрів Гуннар Кіліан.

Стажисти та практиканти також отримають бонус на знак визнання додаткового навантаження, викликаного пандемією, але менший – до 300 євро.

Першу коронавірусну грошову допомогу Volkswagen виплатив своїм співробітникам у червні 2021 року за період з березня 2020 року по червень 2021 року. Розмір першої премії становив 1000 євро.