В нем будет разрабатываться программное обеспечение для электромобилей.

Volvo Cars поделился планами открыть совершенно новый "технический центр" в Кракове, Польша, до конца года. Новый европейский офис станет ключевым центром разработки программного обеспечения для шведского производителя электромобилей, поскольку к 2030 году он, вероятно, станет полностью электрическим.

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После того как Volvo Cars объявила о своей цели стать полностью брендом электромобилей к концу десятилетия, она работает над разработкой соответствующих технологий.

С момента приобретения Geely Holding Group в 2010 году Volvo готовится к своей крупнейшей реорганизации, пообещав в течение следующих нескольких лет перевести всю линейку базовых моделей на BEV. Текущая линейка электромобилей автопроизводителя остается небольшой, но растет, и в 2022 году продажи выросли более чем вдвое вместе с рекордными доходами.

Моделью, которая может действительно увеличить глобальные продажи Volvo, станет EX90, самый «безопасный автомобиль, который Volvo когда-либо производил».

Поскольку Volvo Cars стремится подать пример в продвижении электрификации, она намерена стать мировым лидером в сфере новых технологий электромобилей, в частности программного обеспечения, разработанного собственными силами. Большинство программ, которые мы увидим в будущих автомобилях Volvo EV, будут поступать из Польши.

По словам автопроизводителя, новый центр получит полную ответственность за разработку ключевых функций для новых BEV, включая безопасность, восприятие, помощь водителю и возможность автономного вождения.

Генеральный директор Volvo Cars Джим Роуэн сказал: «Мы целенаправленная и технологичная компания, поэтому наше новое поколение автомобилей Volvo будет не просто транспортом. Это будут компьютеры на колесах, предназначенные для обновления программного обеспечения по воздуху. Это означает, что наш краковский технический центр и развитие наших собственных возможностей разработки программного обеспечения являются ключевыми для нашего будущего успеха».

Volvo говорит, что выбрала Краков после продолжительных раздумий, поскольку автопроизводитель присутствует в Польше более 30 лет и видит этот город как новый технологический магнит с большим существующим телекоммуникационным сектором. Компания считает, что открывает офис в Кракове раньше своих конкурентов и намерена воспользоваться незадействованным резервом талантов.

В Volvo Cars ожидают, что новый центр будет открыт до конца года с примерно 120 сотрудниками, а к середине десятилетия будет расширен до 500-600 человек только в Кракове. Когда Краковский технический центр заработает, он присоединится к текущим центрам Volvo в Стокгольме и Лунде, Швеция.