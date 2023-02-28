У ньому розроблятимуть програмне забезпечення для електромобілів.

Volvo Cars поділився планами відкрити абсолютно новий «технічний центр» у Кракові, Польща, до кінця року. Новий європейський офіс стане ключовим центром розробки програмного забезпечення для шведського виробника електромобілів, оскільки до 2030 року він, мабуть, стане повністю електричним.

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Після того, як Volvo Cars оголосила про свою мету стати повністю брендом електромобілів до кінця десятиліття, вона працює над розробкою відповідних технологій.

З моменту придбання Geely Holding Group у 2010 році Volvo готується до своєї найбільшої реорганізації, пообіцявши протягом наступних кількох років перевести всю лінійку своїх базових моделей на BEV. Поточна лінійка електромобілів автовиробника залишається дещо невеликою, але зростає, і у 2022 році продажі зросли більш ніж вдвічі разом із рекордними доходами.

Моделлю, яка може справді збільшити глобальні продажі Volvo, стане EX90, «найбезпечніший автомобіль, який Volvo коли-небудь виробляв».

Оскільки Volvo Cars прагне подати приклад у просуванні електрифікації, вона також має намір стати світовим лідером у сфері нових технологій електромобілів, зокрема програмного забезпечення, розробленого власними силами. Більшість програмного забезпечення, яке ми побачимо в майбутніх автомобілях Volvo EV, буде надходити з Польщі.

За словами автовиробника, новий центр отримає повну відповідальність за розробку ключових функцій для нових BEV, включаючи безпеку, сприйняття, допомогу водієві та можливості автономного водіння.

Генеральний директор Volvo Cars Джим Роуен сказав: “Ми — цілеспрямована та технологічна компанія, тому наше нове покоління автомобілів Volvo буде не просто транспортом. Це будуть комп’ютери на колесах, призначені для оновлення програмного забезпечення по повітрю. Це означає, що наш краківський технічний центр і розвиток наших власних можливостей розробки програмного забезпечення є ключовими для нашого майбутнього успіху”.

Volvo каже, що обрала Краків після тривалих роздумів, оскільки автовиробник присутній у Польщі понад 30 років і бачить це місто як новий технологічний магніт із великим існуючим телекомунікаційним сектором. Компанія вважає, що відкриває офіс у Кракові раніше за своїх конкурентів і має намір скористатися незадіяним резервом талантів.

У Volvo Cars очікують, що новий центр буде відкритий до кінця року з приблизно 120 співробітниками, а до середини десятиліття буде розширено до 500-600 осіб лише в Кракові. Коли Краківський технічний центр запрацює, він приєднається до поточних центрів Volvo у Стокгольмі та Лунді, Швеція.