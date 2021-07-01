Шведский бренд представил визионерский концепт, который демонстрирует сущность будущих автомобилей Volvo нового поколения.

"Для Volvo Cars электрификация – это больше, чем просто изменение силовых агрегатов. Это представляет новую парадигму в дизайне автомобилей, а концепт Recharge является манифестом Volvo следующего поколения полностью электрических автомобилей", – заявляет производитель.

Согласно глобальному стратегическому плану Volvo, у производителя до 2025 года будет в линейке 50% электрокаров, а до 2030 года весь модельный ряд будут составлять электромобили. Разработка и производство двигателей внутреннего сгорания уже свернуты, а все инвестиции направлены в сектор электротранспорта. На подходе целое семейство батарейных автомобилей и первым из них станет Volvo XC90 уже в 2022 году. А предвестником дизайна будущих электрокаров Volvo стал концепт Recharge.

Он является носителем батарей нового типа, которые должны обеспечивать пробег на одном заряде в 1000 километров. Главные стилистические акценты концепта – удлиненная колесная база, низкий капот и глухая панель вместо решетки радиатора. Есть и знакомые по современным моделям марки элементы – "молоты Тора" в передних фарах и длинные вертикальные секции задних фонарей.

Фото: концепт Volvo Recharge / Volvo

Над лобовым стеклом установлен лидар для системы автопилот, которая станет обязательной составляющей будущих машин Volvo и появится уже в новом XC90. Сам лидар будет поставлять фирма Luminar, процессор для него – Nvidia, а программу управления Volvo готовят силами дочерней компании Zenseact. Поставщиком тяговых аккумуляторов для электрокаров Volvo с 2024 года будет шведская компания Northvolt.

Просторный салон с низким полом и без центрального тоннеля, 15-дюймовый монитор медиасистемы с операционной системой Android Automotive OS, экологические материалы отделки – визуальная чистота и минимализм являются ключевыми признаками интерьера будущих Volvo.