Шведський бренд представив візіонерський концепт, який демонструє сутність майбутніх автомобілів Volvo нового покоління.

“Для Volvo Cars електрифікація – це більше, ніж просто зміна силових агрегатів. Це представляє нову парадигму в дизайні автомобілів, а концепт Recharge є маніфестом Volvo для наступного покоління повністю електричних автомобілів”, – заявляє виробник.

За глобальним стратегічним планом Volvo, виробник до 2025 року матиме в лінійці 50% електрокарів, а до 2030 року увесь модельний ряд складатимуть електромобілі. Розробка і виробництво двигунів внутрішнього згоряння вже згорнуті, а всі інвестиції спрямовані в сектор електротранспорту. На підході ціле сімейство батарейних автомобілів і першим з них стане Volvo XC90 вже у 2022 році. А провісником дизайну майбутніх електрокарів Volvo став концепт Recharge.

Він є носієм батарей нового типу, які повинні забезпечувати пробіг на одному заряді у 1000 кілометрів. Головні стилістичні акценти концепту – видовжена колісна база, низький капот і глуха панель замість решітки радіатора. Є й знайомі за сучасними моделями марки елементи – “молоти Тора” у передніх фарах та довгі вертикальні секції задніх ліхтарів.

Фото: концепт Volvo Recharge / Volvo

Над лобовим склом встановлено лідар для системи автопілот, яка стане обов’язковою складовою майбутніх машин Volvo і з'явиться вже на новому XC90. Сам лідар буде поставляти фірма Luminar, процесор для нього – Nvidia, а програму управління Volvo готує силами дочірньої компанії Zenseact. Постачальником тягових акумуляторів для електрокарів Volvo з 2024 року буде шведська компанія Northvolt.



Просторий салон з низькою підлогою та без центрального тунеля, 15-дюймовий монітор медіасистеми з операційною системою Android Automotive OS, екологічні матеріали оздоблення – візуальна чистота та мінімалізм є ключовими ознаками інтер’єру майбутніх Volvo.