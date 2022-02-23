Словосочетание Black Edition вряд ли нуждается в переводе, ведь сегодня у каждого производителя есть "черная серия" автомобилей. И не всегда слово "черный" в названии следует понимать буквально.

Седан Volvo S60 Black Edition имеет легкие отличия от обычных версий этой модели. Такие автомобили разработаны и будут доступны исключительно в США, Volvo выпустит "не более 450" экземпляров зачерненных седанов.

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S60 Black Edition имеет много черного убранства снаружи, начиная с решетки радиатора и значка Volvo. Двигаясь в сторону, вы увидите черную отделку окон и боковые зеркала, но главное затмение коснулось колес. Black Edition получает эксклюзивный набор 19-дюймовых дисков с глянцевым черным покрытием, а также более черного убранства сзади с надписью Volvo на крышке багажника. Даже наконечники выхлопных труб для этой специальной модели затемнены.

Volvo не упоминает никаких специальных обновлений для интерьера, но S60 Black Edition предлагается только в двух цветах кузова: контрастном белом Crystal и черном Onyx Black Metallic. Black Edition – чисто внешний вид, поэтому все механизмы S60 остаются неизменными – 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, дополненный электрическим усилителем, генерирует 415 лошадиных сил мощности и позволяет двигаться исключительно на электротяге.

Фото: Volvo S60 Black Edition / Volvo