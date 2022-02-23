Словосполучення Black Edition навряд чи потребує перекладу, адже сьогодні чи не в кожного виробника є "чорна серія" автомобілів. І не завжди слово "чорний" у назві слід розуміти буквально.

Седан Volvo S60 Black Edition має легкі відмінності від звичайних версій цієї моделі. Такі автомобілі розроблені та будуть доступні виключно у США, Volvo випустить “не більше 450” примірників зачорнених седанів.

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S60 Black Edition має багато чорного оздоблення зовні, починаючи з решітки радіатора та значка Volvo. Рухаючись убік, ви побачите чорну обробку вікон і бічні дзеркала, але головне затемнення торкнулось коліс. Black Edition отримує ексклюзивний набір 19-дюймових дисків з глянцевим чорним покриттям, а також більше чорного оздоблення ззаду з написом Volvo на кришці багажника. Навіть наконечники вихлопних труб для цієї спеціальної моделі затемнені.

Volvo не згадує жодних спеціальних оновлень для інтер’єру, але S60 Black Edition пропонується лише у двох кольорах кузова: контрастному білому Crystal та чорному Onyx Black Metallic. Black Edition – це суто зовнішній вигляд, тому всі механізми S60 залишаються незмінними – 2,0-літровий чотирициліндровий двигун, доповнений електричним посилювачем, генерує 415 кінських сил потужності та дозволяє рухатись виключно на електротязі.

Фото: Volvo S60 Black Edition / Volvo