Полиция подозревает, что к краже причастна хорошо организованная группа, которой помогал кто-то изнутри потерпевшей фирмы.

В городе Слиделл в американском штате Луизиана воры "разули" десятки автомобилей на парковке дилерского центра Chevrolet, забрав с собой 124 колеса с шинами.

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По сообщениям местных СМИ, полиция оценила стоимость украденного имущества примерно в $120 тысяч. Фотографии рассказывают историю лучше: целые ряды машин стоят на деревянных колодках вместо колес и шин. Сообщается, что похитители выбирали только крупные колесные диски – 20-дюймовые и больше, потому что они стоят дороже.

Фото: парковка автосалона Matt Bowers Chevrolet с машинами без колес / Autoblog

Можно было бы предположить, что в этом грязном деле была задействована целая шайка преступников, однако видео с камеры наблюдения, которое оказалось в распоряжении копов, доказывает, что это дело рук только двух ловкачей. С такой сноровкой им бы работать в команде механиков Формула 1, где можно вполне легально и за неплохие деньги снимать с машин колеса.

Третий сообщник "ночных автомехаников" нашелся позже за рулем грузовика, который он загнал прямо на стоянку дилера. Для загрузки добычи ворам понадобилось 40 минут, после чего грузовик растворился в темноте.

Полиция утверждает, что воры успешно разгромили замки, обезвредили сигнализацию, частично видеонаблюдение, и что самое интересное – даже манипулировали уличным освещением, чтобы прохожие с улицы не могли заметить их за грязной работой. Это приводит копов на мысли, что грабители, во-первых, не любители своего дела, а во-вторых, что у них мог быть сообщник, который работал в ограбленном дилерском центре.

Дилерский центр Matt Bowers Chevrolet пообещал вознаграждение в $25 тысяч тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать преступников.

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