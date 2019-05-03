Поліція підозрює, що до крадіжки причетна добре організована злочинна група, якій допомагав хтось зсередини потерпілої фірми.

У місті Сліделл в американському штаті Луїзіана злодії “роззули” десятки автомобілів на парковці дилерського центру Chevrolet, забравши з собою 124 колеса з шинами.

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, поліція оцінила вартість викраденого майна приблизно в $120 тисяч. Фотографії розказують історію краще: цілі ряди машин стоять на дерев'яних колодках замість коліс і шин. Повідомляється, що викрадачі обирали лише великі колісні диски – 20-дюймові та більші, бо вони коштують дорожче.

Фото: парковка автосалону Matt Bowers Chevrolet з машинами без коліс / Autoblog

Можна було б припустити, що у цій брудній справі була задіяна ціла шайка злочинців, однак відео з камери спостереження, яке опинилось у розпорядженні копів, доводить, що це діло рук лише двох спритників. З такою вправністю їм би працювати у команді механіків Формула 1, де можна цілком легально і за непогані гроші знімати з машин колеса.

Третій спільник “нічних автомеханіків” нагодився пізніше за кермом вантажівки, яку він загнав просто на стоянку дилера. Для завантаження здобичі злодіям знадобилось 40 хвилин, після чого вантажівка розчинилась у темряві.

Поліція стверджує, що злодії успішно розгромили замки, знешкодили сигналізацію, частково відеоспостереження, та що найцікавіше – навіть маніпулювали вуличним освітленням, аби перехожі з вулиці не могли помітити їх за бредною роботою. Це наводить копів на думки, що грабіжники, по-перше, не аматори у своїй справі, а по-друге, що у них міг бути спільник, який працював у пограбованому дилерському центрі.

Дилерський центр Matt Bowers Chevrolet пообіцяв винагороду у $25 тисяч тому, хто надасть інформацію, яка допоможе затримати злочинців.

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