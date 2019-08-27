Речь идет о том же мальчике, который на прошлой неделе отличился такой же выходкой, но с меньшим вредом. В подобных случаях психологи советуют родителям обратить внимание на собственное поведение и ситуацию в семье.

Маленький любитель скорости и искатель неприятностей, о котором мы рассказывали на прошлой неделе, вновь отличился, превзойдя собственные подвиги.

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В прошлый раз мальчик из немецкого города Зоест украл мамин Volkswagen Golf и отправился на автобан, где проводил собственные замеры максимальной скорости. Ему удалось разогнаться до 140 километров в час, после чего он испугался и остановился на обочине. Там его и нашли полицейские, которым он показался напуганным и растерянным. Важной деталью ночного путешествия малого было четкое соблюдение ПДД. На этот раз происшествие прошло не так гладко.

Как ни странно, парню снова удалось раздобыть ключи от автомобиля матери. Посреди ночи он отправился на автостраду в сторону Дортмунда, сообщает Deutsche Welle. Теперь он вел себя иначе – ехал на красный свет, нарушал иные правила, а на трассе разогнался до 180 км/ч. Съехав с дороги он не просто остановился (в прошлый раз еще и сигнал аварийной остановки выставил), а врезался в прицеп припаркованного грузовика. К счастью, нарушитель не пострадал, в отличие от автомобиля.

После второго инцидента с ребенком и его семьей будут общаться психологи.

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