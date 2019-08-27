Мова про того ж хлопчину, що минулого тижня відзначився такою ж витівкою, але з меншою шкодою. У подібних випадках психологи радять батькам звернути увагу на власну поведінку й ситуацію в сім'ї.

Маленький любитель швидкості та шукач неприємностей, про якого ми розповідали минулого тижня, знову відзначився, перевершивши власні подвиги.

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Минулого разу хлопчик з німецького міста Зоест поцупив мамин Volkswagen Golf та подався на автобан, де проводив власні заміри максимальної швидкості. Йому вдалось розігнатись до 140 кілометрів на годину, після чого він злякався і зупинився на узбічі. Там його і знайшли поліцейські, яким він видався наляканим та розгубленим. Важливою деталлю нічної мандрівки малого було чітке дотримання ПДР. Цього разу пригода пройшла не так гладко.

Як не дивно, хлопцю знову вдалось роздобути ключі від автомобіля матері. Посеред ночі він подався на автостраду в бік Дортмунда, повідомляє Deutsche Welle. Тепер він поводився інакше – їхав на червоне світло, порушував інші правила, а на трасі розігнався до 180 км/год. З'їхавши з дороги, він не просто зупинився (минулого разу ще й сигнал аварійної зупинки виставив), а врізався в причіп припаркованої вантажівки. На щастя, порушник не постраждав, на відміну від автомобіля.

Після другого інциденту з дитиною і його сім'єю спілкуватимуться психологи.

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