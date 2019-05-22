Почему у отечественного автобуса ЛАЗ 695Н в процессе выпуска изменялись световые приборы.

На Фейсбук-странице фанатов украинского автобуса ЛАЗ рассказали, почему внешний выпуск автобуса менялся от первого прототипа до конца производства, то есть с 1969 по 2004 год.

Как сообщают фанаты ЛАЗа, автобус модели 695Н запомнился украинцам с круглыми фарами и круглой эмблемой между ними. Однако инженеры Львовского Института автобусостроения задумывали эту модель с прямоугольными фарами (их еще называли "от Москвича"). Впрочем, прямоугольные оказались заметно дороже круглых, к тому же тираж их был ограничен. Поэтому в серийное производство 1976 года автобус пошел с кругляками (кроме отдельных партий машин). Красивая эмблема в форме большой буквы "Л" тоже стоила дороже старой, поэтому она еще довольно долго устанавливалась на машину.

Впоследствии, в 1978 году, согласно Европейской конвенции, все автобусные производители СССР перешли на новую сигнальную светотехнику (появились желтые сигналы поворота и обязательные противотуманные фары) – это вновь изменило внешность. В 1980 году наконец настало время, когда не хватало правильных фар, поэтому они вернулись на свое место. Впрочем, ненадолго. Ибо ради экономии в 1985 году с переда сняли и дорогие фары, и дорогую отделку, и дорогую эмблему. Тогда же, согласно единому стандарту для всех советских авто, заменили и противотуманные фары.

Напомним, ЛАЗ проектировал минивэн, о котором никто не знает.