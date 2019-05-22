Чому у вітчизняного автобуса ЛАЗ 695Н в процесі випуску змінювались світлові прилади.

На Фейсбук-сторінці фанатів українського автобуса ЛАЗ розповіли, чому зовнішній випуск автобуса змінювався від першого прототипу до кінця виробництва, тобто з 1969 по 2004 рік.

Як повідомляють фанати ЛАЗу, автобус моделі 695Н запам'ятався українцям з круглими фарами та круглою емблемою між ними. Однак інженери Львівського Інституту автобусобудування задумували цю модель з прямокутними фарами (їх ще називали "від Москвича"). Втім, прямокутні виявилися помітно дорожчими за круглі, до того ж тираж їх виробництва був обмежений. Тому у серійне виробництво 1976 року автобус пішов з кругляками (крім окремих партій машин). Красива емблема в формі великої букви "Л" теж коштувала дорожче старої, тому вона ще доволі довго встановлювалася на машину.

Згодом, в 1978 році, згідно Європейської конвенції, всі автобусні виробники СРСР перейшли на нову сигнальну світлотехніку (з'явилися жовті сигнали повороту і обов'язкові протитуманні фари) - це знову змінило зовнішність. В 1980 році нарешті настав час, коли не бракувало правильних фар, тож вони повернулися на своє місце. Втім, ненадовго. Бо заради економії в 1985 році з передка зняли і дорогі фари, і дороге опорядження, і дорогу емблему. Тоді ж, згідно єдиного стандарту для всіх радянських авто, замінили і протитуманні фари.

Нагадаємо, ЛАЗ проектував мінівен, про який ніхто не знає.