Вряд ли такое может случиться случайно, но увидеть результат этого бессмысленного эксперимента – интересно.

Американские подростки решили провести абсурдный эксперимент, поиздевавшись над двигателем купе Ford Probe. Вместо масла в двигатель залили популярную смазку WD-40. И вот что из этого получилось.



Разработанная в 50-х годах прошлого века в США универсальная смазка WD-40 имеет многоцелевое назначение, однако чаще всего ею смазывают устаревшие замки, ржавые болты и гайки, слабонагруженные шестерни и другие мелочи, которые должны работать без скрежета.

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Несколько американских подростков залили всю канистру WD-40 в двигатель старого купе Ford Probe, заменив им стандартное моторное масло. После этого юноши поехали кататься, ожидая какого-то эффекта, но ничего не случилось, кроме необычного запаха в салоне. Ребята решили максимально нагрузить двигатель, для чего заблокировали педаль газа трубой и в течение нескольких минут наблюдали, как он работает на максимальных оборотах. В какой-то момент из выхлопной трубы начали вырываться языки пламени, а затем загорелся двигатель – именно такого эффекта, кажется, и ожидали юные экспериментаторы.

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