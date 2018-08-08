Навряд чи таке може трапитись випадково, але побачити результат цього безглуздого експерименту – цікаво.

Американські підлітки вирішили поставити абсурдний експеримент, познущавшись над двигуном купе Ford Probe. Замість мастила у двигун залили популярну змазку WD-40. І от що з цього вийшло.

Розроблена в 50-х роках минулого століття у США універсальна змазка WD-40 має багатоцільове призначення, однак найчастіше нею змазують застарілі замки, іржаві болти і гайки, слабонавантажені шестерні та інші дрібниці, що мають працювати без скрежету.

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Кілька американських підлітків залили цілу каністру WD-40 у двигун старенького купе Ford Probe, замінивши ним стандартне моторне масло. Після цього юнаки поїхали кататися, чекаючи якогось ефекту, однак нічого не трапилось, крім незвичайного запаху в салоні. Тоді хлопці вирішили максимально навантажити двигун, для чого заблокували педаль газу трубою і протягом декількох хвилин спостерігали, як він працює на максимальних обертах. У якийсь момент з вихлопної труби почали вириватись язики полум'я, а потім загорівся двигун – саме такого ефекту, здається, і очікували юні експериментатори.

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