Популярная модель японского бренда ожидает на смену поколений в начале следующего года, а ее спортивная итерация должна прибыть в 2022 году, как модель 2023-го.

Актуальное десятое поколение Honda Civic дебютировало в 2015 году как модель 2016 года, а в следующем году седан сменит более “зрелая” модель. На основе многочисленных шпионских фото и изображений из патентного ведомства, графические дизайнеры создали несколько удачных рендеров будущей новинки в двух формах – гражданского седана и его спортивной версии.

Автором первой порции изображений является дизайнер Kleber Silva, который, похоже, использовал в качестве основы не только шпионские снимки, но и стилистические решения от предыдущего Civic и гибридного Insight. Неизвестно, будет использована для новой модели текущая платформа с какими-то модификациями, или Honda перейдет на новую основу, но очевидно, что Civic приблизился к Accord, с точки зрения внешнего вида и практичности.

Фото: рендеры и патентные изображения Honda Civic 11-го поколения / Autoevolution

Что касается производительности, вряд ли под капотом произойдут серьезные изменения: европейские машины будут иметь 1-литровый трехцилиндровый турбомотор, американцы – 1,5-литровый VTEC Turbo, а Type R, скорее всего, получит 2-литровую силовую установку от нынешнего горячего хэтчбека. Скорее всего, будет в моторной гамме и гибридная версия, а все дизельные моторы Honda постепенно выводит из своих авто, поскольку стремится к показателям выбросов CO2 в 95 граммов на километр в 2021 году, а также до полной электрификации в 2025 году. Honda также отказалась от программы Формулы 1, чтобы сосредоточиться на электрификации, решив выйти из серии в конце сезона 2021 года.

Изображение горячего Civic Type R появилось на Civic XI forum. Из характерных особенностей такого исполнения следующего Civic можно отметить четырехствольную выхлопную систему, и гигантское антикрыло на корме. По слухам, спортивная версия получит гибридную силовую установку мощностью около 400 лошадиных сил, построенную по схеме суперкара NSX. Впрочем, не исключено, что такая схема окажется слишком дорогой для более народной модели и Civic Type R будет иметь под капотом 2-литровый мотор с более производительной турбиной. Агрегат такого же объема обеспечивает конкуренту Mercedes-AMG CLA 45 S 415 л. с. и 500 Нм крутящего момента.

Фото: рендеры и шпионские фотографии следующего типа Honda Civic R / Autoevolution