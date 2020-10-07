Популярна модель японського брнду очікує на зміну поколінь на початку наступного року, а її спортивна ітерація повинна прибути у 2022 році, як модель 2023-го.

Актуальне десяте покоління Honda Civic дебютувало у 2015 році як модель 2016 року, а наступного року седан змінить більш “зріла” модель. На основі численних шпигунських фото та зображень з патентного відомства, графічні дизайнери створили кілька вдалих рендерів майбутньої новинки в двох формах – цивільного седана та його спортивної версії.

Автором першої порції зображень є дизайнер Kleber Silva, котрий, схоже, використав у якості основи не лише шпигунські знімки, а й стилістичні рішення від попереднього Civic та гібридного Insight. Невідомо, чи буде використана для нової моделі поточна платформа з якимось модифікаціями, чи Honda перейде на нову основи, але очевидно, що Civic наблизився до Accord, з точки зору зовнішнього вигляду та практичності.

Фото: рендери та патентні зображення Honda Civic 11-го покоління / Autoevolution

Що стосується продуктивності, навряд чи під капотом відбудуться серйозні зміни: європейські машини матимуть 1-літровий трициліндровий турбомотор, американці – 1,5-літровий VTEC Turbo, а Type R, швидше за все, отримає 2-літрову силову установку від нинішнього гарячого хетчбека. Скоріш за все, буде у моторній гаммі й гібридна версія, а усі дизельні мотори Honda поступово виводить зі своїх авто, оскільки прагне до показників викидів CO2 у 95 грамів на кілометр у 2021 році, а також до повної електрифікації у 2025 році. Honda також відмовилася від програми Формули 1, щоб зосередитись на електрифікації, вирішивши вийти з серії в кінці сезону 2021 року.

Зображення гарячого Civic Type R з’явились на Civic XI forum. З характерних особливостей такого виконання наступного Civic можна відмітити чотириствольну вихлопну систему, та гігантське антикрило на кормі. За чутками, спортивна версія отримає гібридну силову установку потужністю близько 400 кінських сил, побудовану за схемою суперкара NSX. Втім, не виключено, що така схема виявиться занадто дорогою для більш народної моделі і Civic Type R матиме під капотом 2-літровий мотор з більш продуктивною турбіною. Агрегат такого ж об’єму забезпечує конкуренту Mercedes-AMG CLA 45 S 415 к.с. і 500 Нм крутного моменту.

Фото: рендери та шпигунські фото наступного Honda Civic Type R / Autoevolution