Воздух в салонах автомобилей оказался токсичным и способным вызвать рак

Управление транспортным средством, безусловно, связано с определенным риском, но просто дыхание за рулем обычно не входит в их число. Но исследование показало, что 99 процентов автомобилей содержат в воздухе канцерогенное вещество.

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Согласно недавнему исследованию, опубликованному Американским химическим обществом, автомобили представляют угрозу для дыхательных путей. В этом виновато специфическое огнезащитное химическое средство, которое используется для сидений автомобиля. Он обнаружен в воздухе салонов автомобилей. И это может увеличить риск рака, если вы вдыхаете его.

Речь идет о трис-хлоризопропил фосфат, известный просто как TCIPP. Это огнезащитная добавка, которая обычно используется для пенополиуретана, который обычно используется для сидений почти во всех автомобилях, которые сегодня есть на дороге. В исследовании приняли участие 155 участников, которые управляют автомобилями 2015 года выпуска или новее. Чтобы определить потенциальные изменения, связанные с температурой, был проведен 101 тест зимой и 54 – летом.

Результаты были довольно простыми. Полные 99 процентов транспортных средств показали следы TCIPP в воздухе, что соответствует образцам пены для сидений, в которой присутствовала добавка. При высоких температурах концентрация TCIPP в воздухе была от двух до пяти раз выше. Короче говоря, тепло способствует выделению газов из сидений, в результате чего в воздухе попадает больше химикатов.

О какой именно сумме TCIPP мы говорим? Исследование выявило от 0,2 до 11 600 нанограммов на грамм. Один нанограмм - это миллиардная доля грамма, поэтому это чрезвычайно малое количество. Но токсикологический отчет 2023 года обнаружил возможную канцерогенную связь между TCIPP и заболеваниями. Поэтому даже небольшая экспозиция может быть проблематичной.

Это частично то, что исследование стремится определить. Влияние огнезащитных химикатов оценивали в различных ситуациях, но исследователи говорят, что автомобильная сфера является "неисследованным источником". AAA говорит, что средний американский водитель проводит час ежедневно в машине, и концентрированная среда может ухудшиться из-за высокой температуры. Исследование рекомендует открывать окна, если автомобиль припаркован на улице, чтобы снизить температуру внутри и способствовать лучшему потоку воздуха. Также может помочь использование кондиционера и избежание рециркуляции в салоне.

В конце концов, исследование завершается тем, что для полного понимания масштабов потенциальной опасности TCIPP в автомобилях нужна дополнительная оценка.