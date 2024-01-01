Повітря в салонах авто виявилось токсичним і здатним викликати рак

Керування транспортним засобом, безумовно, пов’язане з певним ризиком, але просто дихання за кермом зазвичай не входить до їх числа. Але дослідження показало, що 99 відсотків автомобілів містять у повітрі канцерогенну речовину.

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Згідно з недавнім дослідженням, опублікованим Американським хімічним товариством, автомобілі становлять загрозу для дихальних шляхів. У цьому винен специфічний вогнезахисний хімічний засіб, який використовується для сидінь автомобіля. Він виявлений у повітрі салонів автомобілів. І це може збільшити ризик раку, якщо ви вдихаєте його.

Йдеться про трис-хлорізопропіл фосфат, відомий просто як TCIPP. Це вогнезахисна добавка, яка зазвичай використовується для пінополіуретану, який зазвичай використовується для сидінь майже в усіх автомобілях, які сьогодні є на дорозі. У дослідженні взяли участь 155 учасників, які керують автомобілями 2015 року випуску або новіше. Щоб визначити потенційні зміни, пов’язані з температурою, було проведено 101 тест взимку і 54 – влітку.

Результати були досить простими. Повні 99 відсотків транспортних засобів показали сліди TCIPP у повітрі, що відповідає зразкам піни для сидінь, у якій була присутня добавка. При високих температурах концентрація TCIPP у повітрі була від двох до п’яти разів вищою. Коротше кажучи, тепло сприяє виділенню газів із сидінь, у результаті чого в повітрі потрапляє більше хімікатів.

Про яку саме суму TCIPP ми говоримо? Дослідження виявило від 0,2 до 11 600 нанограмів на грам. Один нанограм — це мільярдна частка грама, тому це надзвичайно мала кількість. Але токсикологічний звіт 2023 року виявив можливий канцерогенний зв’язок між TCIPP і захворюваннями. Тож навіть невелика експозиція може бути проблематичною.

Це частково те, що дослідження прагне визначити. Вплив вогнезахисних хімікатів оцінювали в різних ситуаціях, але дослідники кажуть, що автомобільна сфера є «недослідженим джерелом». AAA каже, що середній американський водій проводить годину щодня в машині, і концентроване середовище може погіршитися через високу температуру. Дослідження рекомендує відкривати вікна, якщо автомобіль припаркований на вулиці, щоб знизити температуру всередині та сприяти кращому потоку повітря. Також може допомогти використання кондиціонера та уникнення рециркуляції в салоні.

Зрештою, дослідження завершується тим, що для повного розуміння масштабів потенційної небезпеки TCIPP в автомобілях потрібна додаткова оцінка.