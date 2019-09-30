Бялковский Виктор Антонович в очередной раз доказал, что возраст не помеха, чтобы стать водителем желаемого транспортного средства.

Открыть категорию А1, которая дает право управления мопедом, открыть совсем не трудно. Даже когда абитуриенту 83 года.

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"Недавно господин Виктор успешно сдал экзамен на право управления мопедом в одном из сервисных центров МВД в г. Киеве. Кстати, с первой попытки! Поздравляем новоиспеченного водителя!", – говорится в публикации Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Напомним, категория А1 позволяет управлять мопедами, мотороллерами и другими двухколесными (трехколесными) транспортными средствами, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт. В отличие от высших категорий, водительское удостоверение с категорией А1 и А можно получить с 16 лет. Низшая категория открывается автоматически в случае получения высшего – например, А1 будет “бонусом” к категории А.

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