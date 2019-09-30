Б‘ялковський Віктор Антонович вкотре довів, що вік не є перешкодою, аби стати водієм бажаного транспортного засобу.

Відкрити категорію А1, яка дає право керування мопедом, відкрити зовсім не важко. Навіть коли абітурієнту 83 роки.

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“Нещодавно пан Віктор успішно склав іспит на право керування мопедом в одному із сервісних центрів МВС у м. Києві. До речі, з першої спроби! Вітаємо новоспеченого водія!”, – сказано в публікації Головного сервісного центру МВС у Facebook.



Нагадаємо, категорія А1 дозволяє керувати мопедами, моторолерами та іншими двоколісними (триколісними) транспортними засобами, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт. На відміну від вищих категорій, посвідчення водія з категорією А1 та А можна отримати з 16 років. Нижча категорія відкривається автоматично у разі отримання вищої – наприклад, А1 буде “бонусом” до категорії А.

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