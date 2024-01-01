Все, что известно о поршневых кольцах - в одном видео

Поршневые кольца являются причиной существования двигателей внутреннего сгорания. Это тонкие металлические кольца, которые обнимают внешний край поршня, отвечая за уплотнение давления сгорания внутри цилиндра и предотвращение попадания масла в камеру сгорания. Наука о поршневых кольцах гораздо более впечатляющая, чем вы можете себе представить.

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YouTube- канал New Mind собрал подробную историю и объяснение происхождения и работы поршневого кольца, что дает нам возможность подробно ознакомиться с тем, как концепция была задумана и разработана в течение десятилетий проб, ошибок и экспериментов.

Древнейшие доказательства наличия поршневых колец можно было найти в паровых двигателях локомотивов в 1800-х годах. С развитием технологий кольца превратились в чугунные детали, которые обеспечивали лучшие свойства уплотнения. После этого инженеры в конце концов обнаружили, что самым эффективным способом использования колец является использование трех колец - два для уплотнения процесса сгорания и одно для предотвращения попадания масла.

В видео рассказывается о типах колец, которые существуют, как они измеряются, чтобы обеспечить наилучшие свойства уплотнения и эффективности, а также о том, как они работают в таких сложных условиях в течение сотен тысяч километров. Это все невероятно захватывающие вещи.

Самым интересным примером использования New Mind являются поршневые кольца в болиде Формулы-1. В отличие от дорожных автомобилей, которые используют три кольца, машины Формулы-1 используют только два кольца на цилиндр, одно для уплотнения сгорания, а другое для удержания масла. Кольцо сгорания изготовлено из стали, покрытой карбидом вольфрама, а масляное кольцо изготовлено из титана. Допуски настолько малы, что они не функционируют должным образом за пределами своего очень тонкого окна рабочей температуры. Они также требуют много охлаждения масла для поддержания этой температуры.