Все що можна знати про поршневі кільця в одному відео

Поршневі кільця є причиною існування двигунів внутрішнього згоряння. Це тонкі металеві кільця, які обіймають зовнішній край поршня, відповідаючи за ущільнення тиску згоряння всередині циліндра та запобігання потраплянню масла в камеру згоряння. Наука про поршневі кільця набагато більш вражаюча, ніж ви можете собі уявити.

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YouTube- канал New Mind зібрав детальну історію та пояснення походження та роботи поршневого кільця, що дає нам змогу детально ознайомитися з тим, як концепція була задумана та розроблена протягом десятиліть проб, помилок та експериментів.

Найдавніші докази наявності поршневих кілець можна було знайти в парових двигунах локомотивів у 1800-х роках. З розвитком технологій кільця перетворилися на чавунні деталі, які забезпечували кращі властивості ущільнення. Після цього інженери врешті-решт виявили, що найефективнішим способом використання кілець є використання трьох кілець — два для ущільнення процесу згоряння та одне для запобігання потраплянню масла.

У відео розповідається про типи кілець, які існують, як вони вимірюються, щоб забезпечити найкращі властивості ущільнення та ефективності, а також про те, як вони працюють у таких складних умовах протягом сотень тисяч кілометрів. Це все неймовірно захоплюючі речі.

Найцікавішим прикладом використання New Mind є поршневі кільця в боліді Формули-1 . На відміну від дорожніх автомобілів, які використовують три кільця, машини Формули-1 використовують лише два кільця на циліндр, одне для ущільнення згоряння, а інше для утримання масла. Кільце згоряння виготовлено зі сталі, покритої карбідом вольфраму, а масляне кільце виготовлено з титану. Допуски настільки малі, що вони не функціонують належним чином за межами свого дуже тонкого вікна робочої температури. Вони також вимагають багато охолодження масла для підтримки цієї температури.