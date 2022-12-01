Кроме того, водители компаний каждые пять лет должны будут заново подтверждать удостоверение, для частных лиц обязательная пересдача экзаменов будет раз в 10-15 лет.

В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, кроме того, водителей транспортных компаний обяжут каждые пять лет заново подтверждать свои удостоверения. Такую информацию в ходе "Инфраструктурного дня 2022" в Европейской Бизнес Ассоциации озвучила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, пишет ЦТС.

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"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", - отметила она.

Клименко добавила, что водители компаний каждые пять лет должны будут заново подтверждать удостоверение.

"Граждане будут это делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", - подытожила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре.