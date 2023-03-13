МТСБУ запретило оформлять онлайн Зеленую карточку "сегодня на сегодня". Также на нее отсутствуют скидки.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины запретило оформлять онлайн "Зеленую карту" для выезда за границу на авто с началом действия полиса с сегодняшнего дня. Теперь приобрести страховку онлайн в Украине можно раньше всего на следующий день после того, как оформляется полис, сообщают в hotline.finance.

Это существенно усложнит проезд за границу для автовладельцев, кто забыл оформить обязательную страховку. Ведь без полиса пограничники не выпустят автомобиль за пределы Украины, автовладельцу придется покупать полис "Зеленой карты" и ждать на следующий день для выезда.

Также интересно для чего нужна "Зеленая карта"

Поэтому рекомендуем готовиться к заграничной поездке и оформлять "Зеленую карту" заранее. Также не забывайте, что электронную "Зеленую карту" в формате PDF нужно распечатать для выполнения требований законодательства других стран.

Напомним, что ранее МТСБУ запретило скидки, промокоды и кэшбек на "Зеленую карту". Оформить "Зеленую карту" можно до 3 месяцев вперед.