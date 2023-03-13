МТСБУ заборонило оформлювати онлайн Зелену картку "сьогодні на сьогодні". Також на неї відсутні знижки.

Моторне (транспортне) страхове бюро України заборонило оформлювати онлайн “Зелену карту” для виїзду за кордон на авто з початком дії поліса від сьогодні. Відтепер придбати страховку онлайн в Україні можна найраніше від наступного дня за тим, коли оформляється поліс, повідомляють у hotline.finance.

Це суттєво ускладнить проїзд за кордон для тих автовласників, хто забув оформити страховку для перебування за кордоном. Адже без поліса прикордонники не випустять автомобіль за межі України, автовласнику доведеться купувати поліс “Зеленої карти” та чекати наступного дня для виїзду.

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Тому рекомендуємо готуватися до закордонної поїздки раніше та оформлювати “Зелену карту” завчасно. Також не забувайте, що електронну “Зелену карту” у форматі PDF потрібно роздрукувати для виконання вимог законодавства інших країн.

​​Нагадаємо, що раніше МТСБУ заборонило знижки, промокоди та кешбек на “Зелену карту”. Оформити “Зелену карту” на можна до 3 місяців наперед.