Термін “Зелена карта” набуває серед українських водіїв все більшого поширення. Що це таке, для чого вона потрібна, для кого обов’язкова і чому дехто з нас принципово обходиться без неї?

“Зелена карта” – це страховий поліс, документ про один з видів страхування цивільної відповідальності. Головна його відмінність від тієї “автоцивілки”, що мають усі українські водії, в тому, що він діє не в Україні, а за її межами. Тобто Green Card (англ. – зелена карта) страхує того, хто постраждає в ДТП від дій винуватця-українця за межами нашої держави.

ДТП насправді – велика проблема для іноземця, особливо якщо є підстави звинуватити саме його. “Зелена карта” допомагає розв'язувати фінансове питання

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Для чого потрібна “зелена карта”

В кожній цивілізованій країні є інститут страхування цивільної відповідальності. Така страховка покриває матеріальні втрати учасника ДТП, який в цій аварії не винен. Кожного водія зобов’язують мати поліс автоцивілки, щоб потерпілий від його дій інший учасник пригоди гарантовано отримав компенсацію – навіть якщо винуватець особисто таких грошей не має. Внутрішня автоцивілка працює на всій території держави, де її придбав її громадянин. Але коли водій виїздить за кордон, його національний поліс там не діє. Ось тут і потрібна “зелена карта”.

Як працює “зелена карта”

Звичайний поліс автоцивілки не працює за межами своєї країни через купу складнощів з розрахунками між страховими компаніями різних держав. Але ще у 1950-ті у світі створили Міжнародну систему автострахування – для водіїв, які керують машиною за межами своєї батьківщини. Коли іноземець спричиняє ДТП, нанесену ним шкоду іншим учасникам аварії компенсує місцеве Моторне Бюро “зелених карт” – такі є у кожній країні. А потім Бюро країни ДТП через таке саме Бюро в країні, звідки приїхав винуватець аварії, зв’язується з його страховою компанією і вона повертає іноземним колегам всю суму.

В заможних країнах фінансові наслідки ДТП можуть бути дуже важкими для пересічного українського громадянина. Тому так важливо мати страховку

Кому потрібна “зелена карта”

Поліс міжнародного страхування потрібен українським водіям, які на моторному транспорті української реєстрації перетинають кордони своєї держави. При цьому страховка не прив’язується до одного водія, “грін карт” працює з усіма водіями, які на законних підставах сидять за кермом машини з українськими номерами.

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Чи є обов’язковою “зелена карта”?

Так, поліс “зелена карта” для українських машин обов’язковий в усіх європейських країнах. У перші місяці російського вторгнення в Україну у 2022 році в деяких країнах “грін кард” з українських біженців не вимагали. Компенсацію потерпілим в ДТП з винуватцями-українцями покривали місцеві Бюро, але з часом цю пільгу було скасовано.

Який вигляд має “зелена карта”

Зовні цей поліс найчастіше справді зелений, але за форматом це не карта, а швидше аркуш паперу. Текст на ньому написано українською мовою, але додатково дублюється англійською. В різних країнах бланки можуть відрізнятися, але головне, щоб поліс був виданий страховою компанією, яка є членом системи “Зелена карта”. Останнім часом цей поліс можна замовити онлайн, але краще його потім роздрукувати, щоб показати на кордоні.

“Зелена карта”, придбана в Україні, діє в усіх державах Європи. Вигідніше купувати її відразу на більший термін

Кілька нюансів про Green Card

До системи ”Зелена карта” входять 48 країн з Європи, Азії та Африки – всі країни Європи, включаючи Туреччину, Азербайджан, а також Іран, Ізраїль, Марокко та Туніс. Штаб-квартира Ради Бюро “Зелена карта” розташована в Брюсселі.

В більшості інших країн світу діють схожі системи міжнародного автострахування: “Рожева карта”, “Помаранчева карта”, “Коричнева карта”.

Продавати в Україні “зелені карти” беруться лише великі страхові компанії, які впевнено почуваються на ринку. Слабкі компанії не в змозі оплатити великі виплати потерплим у розвинених країнах.

Величезна зручність “зеленої карти” у тому, що вона діє у багатьох країнах. Тобто мандрівникові на власному авто не потрібно купувати страховку у кожній країні, до якої він потрапляє – достатньо удома перед поїздкою придбати один поліс Green Card.

Важливо, що виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах законодавства країни, де стався страховий випадок (ДТП).

Оплата наслідків аварій за “зеленою картою” відбувається за законодавством країни, де сталася пригода.

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