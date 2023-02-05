Термин "Зеленая карта" приобретает среди украинских водителей все большее распространение. Что это такое, для чего она нужна, для кого обязательна и почему некоторые из нас принципиально обходятся без нее?

"Зеленая карта" – это страховой полис, документ об одном из видов страхования гражданской ответственности. Главное его отличие от той "автогражданки", которую имеют все украинские водители, в том, что она действует не в Украине, а за ее пределами. То есть Green Card (англ. – зеленая карта) страхует пострадавшего в ДТП по вине виновника-украинца за пределами Украины.

ДТП на самом деле – большая проблема для иностранца, особенно если есть основания обвинять именно его. "Зеленая карта" помогает решить финансовый вопрос.

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Для чего нужна "зеленая карта"

В каждой цивилизованной стране есть институт страхования гражданской ответственности. Такая страховка покрывает материальные потери участника ДТП, который в этой аварии не виноват. Каждый водитель обязуется иметь полис автогражданки, чтобы пострадавший от его действий другой участник происшествия гарантированно получил компенсацию – даже если виновник лично таких денег не имеет. Обычная автогражданка работает по всей территории государства, где ее приобрел ее гражданин. Но когда водитель выезжает за границу, его национальный полис там не действует. Вот здесь и нужна "зеленая карта"

Как работает "зеленая карта"

Обычный полис автогражданки не работает за пределами своей страны из-за сложностей с расчетами между страховыми компаниями разных государств. Но еще в 1950-е в мире была создана Международная система автострахования – для водителей, управляющих машиной за пределами своей родины. Когда иностранец совершает ДТП, нанесенный им ущерб другим участникам аварии компенсирует местное Бюро "зеленых карт" - такие есть в каждой стране. А затем Бюро страны ДТП через такое же Бюро в стране, откуда приехал виновник аварии, связывается с его страховой компанией и возвращает иностранным коллегам всю сумму.

В благополучных странах финансовые последствия ДТП могут быть очень тяжелыми для украинского гражданина. Поэтому так важно иметь страховку.

Кому нужна "зеленая карта"

Полис международного страхования нужен украинским водителям, которые на моторном транспорте украинской регистрации пересекают границы своего государства, в том числе и те, кто подолгу эксплуатирует за границей свою машину . При этом страховка не привязывается к одному водителю, "грин карт" работает со всеми водителями, которые на законных основаниях сидят за рулем машины с украинскими номерами.

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Обязательно ли "зеленая карта"?

Да, полис "зеленая карта" для украинских машин обязателен во всех европейских странах. В первые месяцы российского вторжения в Украину в 2022 году в некоторых странах “грин кард” с украинских беженцев не требовали. Компенсацию пострадавшим в ДТП с виновниками-украинцами покрывали местное Бюро, но со временем эта льгота была отменена.

Как выглядит "зеленая карта"

Внешне этот полис чаще всего действительно зеленый, но по формату это не карта, а скорее лист бумаги. Текст на нем написан на украинском языке, но дополнительно дублируется на английском. В разных странах бланки могут отличаться, но главное, чтобы полис был выдан страховой компанией, являющейся членом системы "Зеленая карта". В последнее время этот полис можно заказать онлайн, но лучше его распечатать, чтобы показать на границе.

"Зеленая карта", приобретенная в Украине, действует во всех государствах Европы. Выгоднее покупать ее сразу на больший срок.

Несколько нюансов о Green Card

Система “Зеленая карта” включает 48 стран из Европы, Азии и Африки – все страны Европы, включая Россию, Турцию, Азербайджан, а также Иран, Израиль, Марокко и Тунис. Штаб-квартира Совета Бюро "Зеленая карта" расположена в Брюсселе.

В большинстве других стран мира действуют схожие системы международного автострахования: "Розовая карта", "Оранжевая карта", "Коричневая карта".

Продавать в Украине "зеленые карты" берутся только крупные страховые компании, которые уверенно чувствуют себя на рынке. Слабые компании не в состоянии оплатить большие выплаты потерпевшим в развитых странах.

Огромное удобство "зеленой карты" состоит в том, что она действует во многих странах. То есть путешественнику на собственном авто не нужно покупать страховку в каждой стране, в которую он попадает – достаточно дома перед поездкой купить один полис Green Card.

Важно, что выплата страхового возмещения производится на условиях законодательства страны, где произошел страховой случай (ДТП).

Оплата последствий аварий по "зеленой карте" происходит по законодательству страны, где имело месте дорожное происшествие.

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