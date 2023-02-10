"Форсаж 10" может стать завершающей частью кинофраншизы об уличных гонках.

В дебютном тизере показаны ключевые персонажи франшизы, к которым присоединятся новые герои. Новый фильм обещают еще более масштабным и зрелищным.

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В интернете опубликовали дебютный трейлер десятой части фильма, в котором представили новых героев и злодеев. Видео было опубликовано на YouTube-канале KinoCheck.com.

Первый фильм франшизы вышел еще в 2001 году. С тех пор серия активно развивается, преподнося с каждой новой лентой все больше экшена и зрелищных погон.

В первом видео фильма "Форсаж 10" показаны все ключевые персонажи франшизы. Среди них несколько новых героев, которых сыграют Бри Ларссон и Джейсона Момоа.

Сюжет картины пока держат в секрете. Известно лишь то, что масштаб нового "Форсажа" станет еще больше, поскольку съемки проходят в нескольких странах мира.

Также в тизере можно рассмотреть некоторые автомобили, показанные в ленте. Среди них знаменитый Dodge Charger конца 60-х годов, по которому часто ездит персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто.

Кроме этого в фильме появятся более современный Dodge Challenger SRT Hellcat и японский спорткар Nissan Z. В ролике можно увидеть и персонажа Джейсона Стейтема, выходящего из трекового суперкара McLaren Senna.