"Форсаж 10" може стати завершальною частиною кінофраншизи про вуличні гонки.

У дебютному тизері показані ключові персонажі франшизи, до яких приєднаються нові герої. Новий фільм обіцяють ще масштабнішим і видовищнішим.

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В інтернеті опублікували дебютний трейлер десятої частини стрічки, в якому представили нових героїв та лиходіїв. Відео опублікували на YouTube-каналі KinoCheck.com.

Перший фільм франшизи вийшов ще 2001 року. З того часу серія активно розвивається, підносячи з кожною новою стрічкою все більше екшену та видовищних погонів.

У першому відео фільму "Форсаж 10" показані усі ключові персонажі франшизи. Серед них кілька нових героїв, яких зіграють Брі Ларсон та Джейсона Момоа.

Сюжет картини поки що тримають у секреті. Відомо лише те, що масштаб нового "Форсажу" стане ще більшим, оскільки зйомки відбуваються у кількох країнах світу.

Також у тизері можна розглянути деякі автомобілі, які будуть показані у стрічці. Серед них знаменитий Dodge Charger кінця 60-х років, яким часто їздить персонаж Вина Дизеля Домінік Торетто.

Крім цього у фільмі з'являться сучасніший Dodge Challenger SRT Hellcat і японський спорткар Nissan Z. У ролику можна побачити і персонажа Джейсона Стейтема, який виходить із трекового суперкара McLaren Senna.