На аукціон виставили класичний Porsche 911 Пола Уокера. Приналежність знаменитому акторові підтверджена документально. В Україну цей автомобіль не зможе потрапити через особливості місцевого законодавства.

Найшвидшим із дорожніх спорткарів Porsche у 1970-і роки був 911 Carrera RS 2.7 – модель, яку фахівці німецького бренду розробили для омологації гоночного купе заліку FIA Group 3 Grand Touring.

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Планувалося випустити лише 500 екземплярів спорткара, але високий попит на машину призвів до того, що світ побачили 1580 машин. Одну з них придбав відомий голлівудський актор Пол Вокер. Саме цей екземпляр зараз виставили на продаж.

Про покупку автомобіля зірка франшизи "Форсаж" розповідав у 2011 році в ефірі шоу The Tonight Show Джея Лено. Купе випуску березня 1973 року з пакетом Touring забарвлено у яскраво-жовтий колір, доповнений чорними акцентами. Хромований декор скління та фар залишився оригінальним, а ось трансмісія, гальма та підвіска були відреставровані фахівцями Jerry Woods Enterprises.

Чорний салон, відновлений Autobahn Interiors із Сан-Дієго, відрізняється спортивними ковшеподібними сидіннями з чорно-білими вставками Pepita Houndstooth. Оскільки автомобіль позиціонувався як омологаційна версія гоночної моделі, оснащення машини аскетичне.

Технічно Carrera RS 2.7 голлівудської зірки повторює аналогічні екземпляри цієї моделі - машина оснащена 2,7-літровим опозитним шестициліндровим двигуном потужністю 210 кінських сил у поєднанні з 5-ступінчастою механічною коробкою передач та заднім приводом.

Автентичність спорткара підтверджена сертифікатом справжності Porsche та копією документа про право власності на колекцію Always Evolving Collection, створену Полом Вокером, Роджером Родасом та Еріком Девісом. Купе з пробігом 93 774 кілометри буде продано на торгах Mecum на аукціоні в Каліфорнійському Монтереї в серпні 2022 року.

Нагадаємо, що в Україну фактично заборонено імпортувати автомобілі які мають історичну цінність. В нашій країні заборонена реєстрація автомобілів які не відповідають екологічним нормам Євро-2 (старші 1995 року випуску).