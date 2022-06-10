Трековий спорткар Порше сфотографували без номерів. Це офіційне авто, а тому про безкоштовне розмитнення мова не йде.

Це не перший Porsche 911 GT3 в Україні – на початку року таке ж купе з’явилося у Києві. Автомобіль дійсно екстремальний і недешевий – коштує більше 200 тисяч доларів.

Читайте також: Гоночний болід для вулиць: Porsche 911 GT3 представлений офіційно

Нагадаємо, що це останній Porsche 911 із атмосферним двигуном. Його 4,0-літрова опозитна шістка розвиває 510 к. с. при 9000 об/хв. Можна вибрати 6-ступінчату механічну КПП або 7-ступінчатий робот PDK.

Porsche 911 GT3 розганяється до 100 км/год за 3,4 с і розвиває 318 км/год. Звичайно ж, у спорткара просунута аеродинаміка, а також повністю нова двоважільна передня підвіска та керамічні гальма.