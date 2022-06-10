Трековый спорткар Порше сняли без номеров. Это официальное авто, а потому о бесплатной растаможке речь не идет.

Это не первый Porsche 911 GT3 в Украине – в начале года такое же купе появилось в Киеве. Автомобиль действительно экстремальный и недешевый – стоит больше 200 тысяч долларов.

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Это последний Porsche 911 с атмосферным двигателем. Его 4,0-литровая оппозитная шестерка развивает 510 л. при 9000 об/мин. Вы можете выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот PDK.

Porsche 911 GT3 разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 318 км/ч. Конечно же, в спортивном автомобиле продвинута аэродинамика, а также совершенно новая двухрычажная передняя подвеска и керамические тормоза.