На аукцион выставили классический Porsche 911 Пола Уокера. Принадлежность знаменитому актеру подтверждена документально. В Украину этот автомобиль не сможет попасть из-за особенностей местного законодательства.

Самым быстрым из дорожных спорткаров Porsche в 1970-е годы был 911 Carrera RS 2.7 – модель, которую специалисты немецкого бренда разработали для омологации гоночного купе зачета FIA Group 3 Grand Touring.

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Планировалось выпустить лишь 500 экземпляров спорткара, но высокий спрос на машину привел к тому, что мир увидели 1 580 машин. Одну из них приобрел известный голливудский актер Пол Уокер. Именно этот экземпляр сейчас выставили на продажу.

О покупке автомобиля звезда франшизы “Форсаж” рассказывал в 2011 году в эфире шоу The Tonight Show Джея Лено. Купе выпуска марта 1973 года с пакетом Touring окрашено в ярко-желтый цвет, дополненный черными акцентами. Хромированный декор остекления и фар остался оригинальным, а вот трансмиссия, тормоза и подвеска были отреставрированы специалистами Jerry Woods Enterprises.

Черный салон, восстановленный Autobahn Interiors из Сан-Диего, отличается спортивными ковшеобразными сиденьями с черно-белыми вставками Pepita Houndstooth. Поскольку автомобиль позиционировался как омологационная версия гоночной модели, оснащение машины аскетичное.

Технически Carrera RS 2.7 голливудской звезды повторяет аналогичные экземпляры этой модели – машина оснащена 2,7-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем мощностью 210 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

Аутентичность спорткара подтверждена сертификатом подлинности Porsche и копией документа о праве собственности на коллекцию Always Evolving Collection, созданную Полом Уокером, Роджером Родасом и Эриком Дэвисом. Купе с пробегом 93 774 километра будет продано на торгах Mecum на аукционе в Калифорнийском Монтерее в августе 2022 года.

Напомним, что в Украину фактически запрещено импортировать автомобили, которые имеют историческую ценность. В нашей стране запрещена регистрация автомобилей, которые не соответствуют экологическим нормам Евро-2 (старше 1995 года выпуска).