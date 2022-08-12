Исполнительный директор Xiaomi говорит, что технологический гигант уже тестирует 140 автомобилей по Китаю, оснащенных передовыми технологиями автономного вождения.

Xiaomi впервые объявила о своих планах выйти в мир электромобилей в прошлом году, и недавно выступая во время корпоративного мероприятия, генеральный директор Лей Цзюнь сказал, что в компании уже есть рабочая сила из 500 сотрудников, которые занимаются исключительно разработкой технологий автономного вождения для своих электромобилей.

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Он добавил, что автопроизводитель уже выделил 3,3 миллиарда юаней (490 миллионов долларов) на инициативу самостоятельного вождения, сообщает Reuters.

Информация о развертывании компанией прототипов автономных транспортных средств появилась менее чем через две недели после того, как появились сообщения о том, что Xiaomi общалась с представителями Национальной комиссии развития и реформ в Китае, но сталкивается с трудностями в получении одобрения регулирующих органов для своего проекта автомобиля.

Xiaomi уже выделила 10 миллиардов долларов на автомобильное предприятие и планировала представить свой первый электромобиль в 2024 году.

Новые компании, которые выходят на автомобильное пространство Китая, должны подать документы, чтобы подтвердить свои финансовые и технологические возможности. Этот процесс рассмотрения часто занимает несколько месяцев, а в некоторых случаях правительство полностью отклоняет заявки. Хотя Xiaomi еще не получила необходимых одобрений для своего проекта автомобиля, это, кажется, не отменяет планов по его появлению.

На самом деле Xiaomi уже начала работу над своим первым автомобильным заводом, который расположен в Пекине.“Трудности Xiaomi с получением лицензии на производство автомобилей в Китае могут помешать разработке электромобилей и отложить анонс, запланированный на 2024 год”, — недавно заявили об этой проблеме аналитики Bloomberg Intelligence Стивен Ценг и Шон Чен.

“Эта задержка может продолжить бремя больших расходов на исследования и разработки, а также инвестиций в основные средства, и может повлиять на долю рынка, поскольку китайский сегмент электромобилей становится все более переполненным быстрорастущими конкурентами Nio, Xpeng и Li Auto”, – пишут эксперты Bloomberg.