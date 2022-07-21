Производство автомобилей Xiaomi стартует с 2024 года на новом предприятии в пригороде Пекина. За 10 лет планируют разработать четыре электрические модели.

Первый автомобиль Xiaomi дебютирует в этом году. Прототип модели должны показать в августе на масштабном мероприятии, а затем стартуют его масштабные испытания. Об этом пишет китайский сайт Sinotech.

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Уже известны первые подробности новой модели. Это будет электрический седан стоимостью от 150 до 300 тысяч юаней ($25 000 – 40 000). По предварительным данным, его запас хода составляет 800 км. Электромобиль Xiaomi также планируют оснастить инновационным автопилотом третьего уровня, что позволяет водителю не держать руки на руле.

Напомним, что автомобильное подразделение Xiaomi создали в прошлом году. Его штат уже насчитывает более 300 человек, а уставный капитал – 1,55 миллиарда долларов. В ближайшие 10 лет в автомобильный бизнес Xiaomi вложат еще 10 миллиардов долларов и разработают четыре разные модели электрокаров.

Старт производства автомобилей запланирован на 2024 год. Сейчас в пригороде Пекина Ичжуане строят предприятие, которое способно выпускать по 300 тысяч машин ежегодно.